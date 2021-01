🎥 Tien jaar na horrorblessure die hem verlamd achterliet, kan ex-ploegmaats van Dries Mertens terug zelfstandig eten

De 37-jarige Roemeen, die op 10 mei 2011 verlamd raakte na een horrorongeluk op de training van zijn toenmalige ploeg FC Utrecht, kon voor het eerst weer zelfstandig eten. De video werd gedeeld door de Roemeense sportjournalist Emanuel Rosu.

Tijdens een training op 10 mei 2011 op brak Neșu een nekwervel na een schijnbaar onschuldig duel met zijn teamgenoot Alje Schut. Rode Duivel Dries Mertens, zijn ploeggenoot op dat moment praat nog vaak over die noodlottige dag: "Nesu viel neer op de grond, waarna Schut slecht op hem neerkwam en hij met een ambulance moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het heeft een diepe indruk op ons allemaal achtergelaten. Daardoor besefte ik echt van, het kan zomaar gedaan zijn dus geniet van elke dag."

Spent the last two days with a good friend of mine and I support his incredible "Mihai Nesu Foundation"! They can always use extra support pic.twitter.com/5aQVL8QOAM — Dries Mertens (@dries_mertens14) June 25, 2017

Nesu kon na die klap vrijwel meteen zijn handen en voeten niet meer bewegen en had weinig gevoel in de rest van zijn lichaam. Uiteindelijk zou hij verlamd blijven. Niet alleen zijn carrière werd door dat ongeval abrupt stopgezet, ook zijn vrouw verliet hem. "Ik kan niet samen zijn met iemand die verlamd is," gaf Maria toen eerlijk in de Roemeense pers toe.

Op 7 juni 2011 startte Nesu vervolgens in een revalidatiecentrum, waar hij de afgelopen jaren werkte aan het herstel van zijn dwarslaesie. Sindsdien maakte de Roemeen daar kleine vorderingen.

Zo heeft hij gevoel terug in zijn rechterarm en zijn schouders en gaat hij bij goed weer zelfstandig in een rolstoel naar buiten. Supporters en (voormalige) ploegmaats van FC Utrecht zoals Dries Mertens doneerden al regelmatig flinke bedragen richting de Mihai Nesu Foundation.