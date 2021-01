Vlap nog de enige optie voor Kompany? Coach Anderlecht reageert cryptisch: "Drie principes: werklust, nederigheid en intensiteit"

Vincent Kompany heeft weinig aanvallende middenvelders tot zijn beschikking. Percy Tau is weg en Yari Verschaeren is geblesseerd. Logischerwijze blijft dan Michel Vlap over voor die positie. Maar Kompany wou niet zeggen dat die sowieso ging spelen.

Vlap of Ait El Hadj of zelfs Mario Stroeykens? Eén van die twee laatste zou wel een serieuze slag betekenen voor de dure Nederlander. "Kijk, ik heb het al vaak vermeld. Ik beschouw mijn kern als een kern met veel spelers op één posities. Niemand ligt helemaal onderaan of staat helemaal bovenaan. Het niveau is gelijk", danste Kompany wat rond het onderwerp.

"Iedereen heeft kansen gekregen en door de drukke maand januari zal iedereen die waarschijnlijk ook nog krijgen. Maar dit soort zaken ligt veelal niet in de handen van de trainer, maar wel in die van de spelers. In een kern met een gelijk niveau zijn er in mijn ervaring drie dingen heel belangrijk: werklust, nederigheid en intensiteit. Het talent hebben ze als speler van Anderlecht allemaal. Technisch zijn ze boven de middenmoot."

Dat hij Percy Tau moest afstaan, is natuurlijk wel een aderlating. "Percy was één van de weinigen die er net iets bovenuit staken. Maar we moeten geloven in de andere jongens. Mario Stroeykens is niet ver meer van zijn eerste minuten. En Yari Verschaeren was net voor zijn blessure toch zijn niveau aan het opkrikken. Voor Mario geldt ook dat hij die concurrentie nodig heeft en moet aangaan om beter te worden."