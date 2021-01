FA Cup: Leicester City boekt vlotte overwinning tegen Stoke City, verlengingen voor Burnley, Fulham en West Bromwich Albion

Dit weekend wordt de derde ronde afgewerkt in de FA Cup. Deze middag kwam onder meer Leicester City in actie en de club kwalificeerde zich makkelijk voor de volgende ronde.

Leicester City moest in de FA Cup op bezoek bij Stoke City. Geen makkelijke opgave, maar de Foxes haalden de zege vlot binnen. Het werd 0-4 voor Leicester City na doelpunten van Justin, Albrighton, Perez en Barnes.

Sheffield United heeft het dit seizoen knap lastig in de Premier League, maar in de Engelse beker lukte het wel, al was het niet met overschot. Ze moesten op bezoek bij de Bristol Rovers en het werd 2-3 voor de eersteklasser.

Met Burnley, Fulham en West Bromwich Albion kwamen nog enkele eersteklassers in actie, maar zij zijn nog steeds aan het spelen, want zij zitten in de verlengingen. Burnley kwam (voorlopig) met de schrik vrij, want in het absolute slot kon Vydra de 1-1 scoren tegen Milton Keynes Dons.