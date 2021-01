Opvallend: Vlap niet zeker van plaats tegen OHL, want hij speelt vandaag al met B-ploeg

We schreven gisteren al hoe opvallend cryptisch Vincent Kompany sprak over de mogelijkheid dat Michel Vlap de plaats van de vertrokken Percy Tau ging innemen tegen OH Leuven. Nu blijkt dat hij vandaag met de B-ploeg moet spelen.

De beloften - aangevuld met A-kernspelers - voetballen vandaag tegen Lierse Kempenzonen. Met Vlap dus, weet Het Nieuwsblad. De Nederlandse spelverdeler ligt niet langer in de bovenste schuif en Kompany sprak gisteren over drie bepalende attitudes: werklust, nederigheid en intensiteit. Bedoelde hij daarmee dat Vlap die niet alle drie laat zien? In ieder geval betekent het nog niet dat hij zondag tegen OHL niet zal spelen, maar het is toch opvallend. Voor de rest gaan van de A-kern nog Mykhaylichenko, Stroeykens, Lissens en Bouchouari mee.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (10/01).