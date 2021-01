Kompany beducht voor gevaarlijk wapen OHL: "Gelukkig hadden we Nicolas Frutos om dat allemaal te analyseren"

Anderlecht legt zondag een bezoekje af aan Den Dreef. Daar hebben ze dit seizoen een patent op stilstaande fases. Ook Vincent Kompany heeft zijn hele ploeg al gewaarschuwd.

Het is onmogelijk om elke standaardfase volledig te analyseren, want OHL heeft zoveel varianten. "Gelukkig hebben we Nicolas Frutos", lachte Kompany. "Die heeft al die fases bekeken en ik heb er ook gezien. Nico heeft ze dus wel geanalyseerd. Ik wil de schuld vooraf al niet doorschuiven hoor. (lacht)"

Maar het wordt wel oppassen. "Maar eigenlijk zijn het dezelfde principes om te verdedigen. Alleen zijn de jongens die dan de hoeken moeten ingaan dat niet altijd gewend. En het wordt soms moeilijker gemaakt door hun centrale verdedigers die mee inschuiven. Maar we moeten vertrouwen op de basis en ook op de intuïtie van spelers. Want je kan niet alles voorspellen. Maar Beerschot heeft nog meer wapens. Voor mij zijn zij - samen met Beerschot - de gevaarlijkste ploeg op tegenaanval. Ze vinden elkaar met de ogen dicht."