Beerschot houdt vast aan plan om Coulibaly te houden ondanks bod van Italiaanse topploeg

Gezien het uitstekende seizoen waar Beerschot aan bezig is, is het ook gewenst om deze kern min of meer samen te houden de volgende jaren. Of Ismaila Coulibaly nog lang op het Kiel te bewonderen gaat zijn, is toch onzeker. Hij heeft zeker bijgedragen tot de sterke eerste seizoenshelft van zijn team.

De 20-jarige Malinees voetbalde eerst in zijn thuisland en in Noorwegen, vooraleer hij in 2020 gestrikt werd door het Engelse Sheffield United. Dat leende de speler meteen voor drie jaar uit aan zusterclub Beerschot. Het duurde niet lang of Coulibaly drukte al danig zijn stempel op de ploeg van Losada. Dat wekt dan weer interesse op van andere teams. Eerder zou een Franse topclub al een bod hebben uitgebracht bij Sheffield United. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu een nieuw voorstel binnengelopen: AC Milan, de leider in de Serie A, zou Coulibaly in huis willen halen. Nog geen vertrek deze winter Belangstelling vanwege zo'n club is toch al van een andere orde. Bij Beerschot beweren ze echter nog altijd dat Coulibaly zeker deze winter nog niet zal vertrekken.