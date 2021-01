OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen huurt jong talent van OHL

Lierse Kempenzonen heeft vandaag ook nog een tweede transfer afgerond. Na de huur van Jamal Aabbou hebben ze nu ook Jordy Gillekens vastgelegd. De centrale verdediger wordt gehuurd van OHL.

De 20-jarige Jordy Gillekens kwam dit seizoen nog niet in actie in de Jupiler Pro League voor OHL en nu kan hij op zoek naar meer speelminuten in 1B. De centrale verdediger wordt verhuurd aan Lierse Kempenzonen.

Het is de tweede transfer van de dag voor Lierse Kempenzonen, want eerder hadden ze ook al een akkoord gevonden met Lommel om Jamal Aabbou te huren. Lierse Kempenzonen staat voorlopig op de voorlaatste plaats in 1B.