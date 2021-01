Lior Refaelov dé topfavoriet voor Gouden Schoen: "Wat ik ga voelen als ik niet win?"

Lior Refaelov heeft er een prima 2020 opzitten. En dus is hij een van dé topfavorieten om de Gouden Schoen te winnen. Wat hij er zelf van denkt?

Voor de 34-jarige Israëliër is het misschien wel dé kans om eindelijk eens een individuele topprijs te pakken. Hij heeft er een prima jaar opzitten, won de Beker van België en was met zijn stastieken meer dan van waarde voor The Great Old.

"Faris Haroun of Ritchie De Laet zouden de prijs ook zeker verdienen", klonk het eerder al bij hem. Maar uiteraard zou hij hem graag willen winnen. Beter dan een achtste plaats deed hij nog niet, nu wordt het zeker wél top-5 alvast.

Energie

"Nu ben ik vooral ontgoocheld over de wedstrijd, de Gouden Schoen daar denk ik nu absoluut niet aan", aldus Refaelov na de nederlaag op bezoek bij KV Mechelen zondag.

"Tegen woensdag zal ik nieuwe energie proberen vinden. Ik zou natuurlijk heel trots zijn als ik win. En als ik niet win? Dan gaat het leven ook verder."