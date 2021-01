Antwerp-bestuur schiet in actie, want De Laet krijgt lucratief aanbod van... club Ivan Leko

Ritchie De Laet begon er zelf al wat zenuwachtig van te worden. De publiekslieveling nummer 1 op de Bosuil zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar het Antwerp-bestuur is pas recent in actie geschoten. Nadat er langs alle kanten aan zijn mouw getrokken werd.

Vermoedelijk komt het deze week al in orde en krijgt De Laet een opgewaardeerd contract tot 2023, weet HLN. Na zijn sterk jaar was dat ook de verwachting, maar het bestuur nam zijn tijd. Nu moesten ze echter in actie schieten, want er was veel interesse na zijn sterke prestaties.

Uit de Championship, maar ook uit de Bundesliga, uit Nederland en... van het Chinese Shanghai SIPG. De nieuwe club van Ivan Leko had hem zelfs al een erg lucratief voorstel gedaan. De Laet (32) wou echter graag bij The Great Old blijven en ziet die wens nu ook uitkomen.