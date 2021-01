Vossen lijkt dan toch minder lang out te zijn dan aanvankelijk gedacht, maar mist al snel 4 wedstrijden

Jelle Vossen was afgelopen weekend de held en de pineut bij Zulte Waregem. De spits viel na zijn doelpunt uit met een blessure en men vreesde voor een scheur in de hamstring met een wekenlange revalidatie.

De club gaf dinsdagavond wat meer info over de blessure van hun speler. Vossen blijkt een verrekking te hebben opgelopen aan de hamstring en zou naar schatting twee weken buiten strijd zijn. Dat is minder dan verwacht werd, al is in januari 2 weken al snel gelijk aan 4 wedstrijden.

De wedstrijden tegen Waasland-Beveren en Zulte-Waregem komen sowieso te vroeg voor Vossen. De wedstrijd tegen Beerschot lijkt ook nog te snel te komen maar daarna moet Zulte Waregem naar Racing Genk. Vossen zal ongetwijfeld speelklaar willen zijn tegen zijn ex-ploeg.

Over Opare kan Zulte Waregem nog niet veel zeggen. De blessure van de rechtsback, een contractuur aan de hamstrings, wordt volgens de club elke dag opgevolgd