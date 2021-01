Geen Verschaeren, Geen Percy Tau meer. Toch was het verrassend Anouar El Hadj die tegen OHL de voorkeur kreeg op Michel Vlap als nummer tien.

"Ik was goed, maar er is nog veel werk. Ik moet veel meer op doel trappen", vertelt de 18-jarige jongen uit Molenbeek in een gesprek met Gazet van Antwerpen.

Dat de 18-jarige bulkt van het talent, is duidelijk. Met zijn manier van spelen wordt hij vergeleken met een grote naam uit de recente paars-witte geschiedenis. "Soms verschiet ik wel eens van mezelf. Dan denk ik: "Waar kwam dat vandaan?" Dat kan je niet leren. Dat voel ik al van jonge leeftijd."

"De vergelijking met Boussoufa stoort me niet, integendeel. Het is een groot compliment. Ik kwam op heel jonge leeftijd naar het stadion om hem te zien voetballen, hij is een inspiratiebron voor mij", besluit El Hadj, die het met Anderlecht vrijdagavond opneemt tegen Eupen.