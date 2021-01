Spelers van Utrecht lazen vertrek trainer op het internet: "Ik kon niks zeggen"

De overgang van trainer John Van den Brom van FC Utrecht naar Racing Genk ging ontzettend snel. Zo snel, dat er de spelers van FC Utrecht het nieuws op het internet lazen.

FC Utrecht verloor op 1 november met 4-1 van Heracles. Drie dagen later was hij al op weg naar Racing Genk. Een onverwachte transfer, maar ook een moeilijke overgang voor de spelers van FC Utrecht.

“Op woensdag belde ik Utrecht over de interesse van Genk. Normaliter had men gezegd: Onbespreekbaar, klaar. Precies wat je als trainer wilt horen. Maar men liet een duidelijke opening”, zei Van den Brom aan VI.nl. “Onze resultaten vielen tegen, maar het spel was goed. We vergaten wedstrijden over de streep te trekken. Uiteindelijk was dit het beste voor beide partijen.”

De spelers van FC Utrecht vernamen het nieuws via het internet. Achteraf nam hij toch afscheid. "Ik heb de spelers nog één keer toegesproken, uitgelegd wat er speelde en waarom ik niks kon zeggen. Ik had het jullie liever persoonlijk verteld. Dit hoor je niet in de media te lezen, zei ik. Om daaraan toe te voegen: Jullie zijn een fantastische groep en er zit zoveel meer in dan dat eruit komt.”