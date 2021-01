Anderlecht kondigt contractverlenging aan: Dauda zet handtekening onder overeenkomst voor meerdere jaren

"Mo heeft deze verlenging helemaal zelf afgedwongen", geeft sportdirecteur Peter Verbeke een woordje uitleg. "Vanop een zijspoor heeft hij alle coaches overtuigd van waarde te kunnen zijn voor onze club. Zijn snelheid en doelgerichtheid zijn belangrijke kwaliteiten waardoor hij op verschillende posities van waarde kan zijn."

Vooral de gretigheid van de speler om bij zichzelf het onderste uit de kan te halen bevalt de staf bij RSCA. "De jongen heeft ook een paars hart en wil steeds beter worden, wat altijd een belangrijk element is." Het gebeurt niet dikwijls dat een speler die geen titularis is zo'n meerjarige contractverlenging tekent, maar Dauda en Anderlecht zien het duidelijk nog met mekaar zitten.

