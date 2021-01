Peter Zulj doet in Turkije wat bij Anderlecht niet lukte

Afgelopen week liet Anderlecht Peter Zulj vertrekken naar het Turkse Göztepe op uitleenbasis zonder aankoopoptie. Vandaag speelde hij al direct bij zijn nieuwe club.

Peter Zulj mocht bij zijn nieuwe club direct in de basis starten. Teleurstellen deed hij niet want in zowel de 30ste als in de 58ste minuut kwam hij tot scoren.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL GOL GOL GOL GOL GOL!! pic.twitter.com/1uM7Zv56zb — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 16, 2021

Dit is iets wat niet lukte in 40 wedstrijden in het shirt van Anderlecht. In de 84ste minuut mocht hij gaan rusten na een meer dan geslaagd debuut. Göztepe won de wedstrijd met 2-3 van Konyaspor en doet een goede zaak in de degradatiestrijd.

Peter Zulj is momenteel door Anderlecht uitgeleend aan Göztepe tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie. De Oostenrijker die twee jaar geleden overkwam van Sturm Graz voor 2.5 miljoen Euro heeft nooit kunnen overtuigen in het Astridpark.