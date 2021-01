Keepersprobleem bij Anderlecht? "Geen problemen zoeken waar er geen zijn"

Het is nog geen Hendrik Van Crombrugge, Timon Wellenreuther. De gekwetste doelman van Anderlecht pakte punten voor zijn ploeg. Wellenreuther heeft er nu in twee matchen toch al gekost aan paars-wit.

Wellenreuther ging in Charleroi, in de laatste minuut, ook al in de fout. Deze keer kwam de Duitser onnodig ver uit en kreeg de bal niet weg. Prevljak scoorde in het lege doel de 1-0. "Ik wil er niet te veel over zeggen", zei Kompany met een aarzelende blik.

Anderlecht haalde met Warner Hahn nog een nieuwe doelman binnen. Is Kompany niet van plan om die eens een kans te geven? "Zeker niet. Timon was heel sterk tot nu toe. We gaan ook geen problemen zoeken om problemen te zoeken. We moeten gewoon zien dat we klaar zijn voor de volgende match."