Primeur: Spaanse derdeklasser betaalt transfersom voor ex-spits van Real Madrid in...Bitcoins

De Spaanse derdeklasser DUX Internacional de Madrid heeft voor een absolute primeur gezorgd in de voetbalwereld. Ze zijn de eerste voetbalclub die een transfersom volledig betaalde in cryptomunten.

DUX Internacional de Madrid betaalde het transferbedrag voor de 37-jarige David Barral, onder meer ex-Real Madrid en ooit in actie tegen Anderlecht met APOEL Nicosia, volledig in bitcoin.Barral komt over van Racing Santander, maar een transferwaarde is nog niet bekend.

“Wij heten David welkom binnen onze club. Hij wordt de eerste voetbalspeler ooit die wordt aangekocht met cryptomunten", klinkt het op de sociale media van DUX.

Er is ook een (verre) Belgische connectie. Thibaut Courtois is namelijk mede-aandeelhouder van Dux Gaming, het bedrijf dat DUX Internacional de Madrid in handen heeft.