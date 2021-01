Leye en Dussenne zien dé gewenste combinatie: "Dit blijven en blijven herhalen" en "Iedereen wil reageren op kritiek"

Wat een droomstart voor de loopbaan van Mbaye Leye als T1. Drie opeenvolgende zeges en vooral de manier waarop, in een op papier verraderlijke uitmatch bij KV Mechelen, mocht gezien worden. Het begon allemaal met een pareltje van Noë Dussenne.

Mbaye Leye zag dat zijn elftal de verschillende aspecten onder de knie had. "Wat we tegen Waasland-Beveren getoond hebben, ons vloeiende spel, en het karakter en de goesting dat we aan de dag legde tegen Cercle Brugge, was er nu allebei. Dat was nodig, want we speelden tegen een goede ploeg die 12 op 12 had en dus in vorm stak. Dit is het soort prestatie dat we moeten blijven en blijven herhalen."

Nochtans had Standard wel een twintigtal minuten nodig om op toerental te komen. "Aanvankelijk waren we met de druk die we wilden zetten een paar keer te laat. Het doelpunt van Dussenne liet ons toe om in de match te komen. Nadien was onze pressing wel goed en was het vooral in balbezit prima. Dat was belangrijk, want Mechelen is een ploeg die goed is in de omschakeling."

Dat was maar zelden te zien in deze partij. Lof was er terecht voor Dussenne, die met een beauty de score opende. "Het is één van de mooiste doelpunten uit mijn carrière", zegt de verdediger. "Het was een super vrije trap. We werken er veel op en het werd beloond met een trap van mij met links in doel. Het is een beweging waar we vaak op trainen. Als ie zo binnen gaat, is het goed. Als de bal in de tribune vliegt, is het wat anders."

Hoe komt nu dat in enkele weken tijd die enorme ommezwaai er is gekomen? "Op een bepaald moment hadden we het moeilijk en was er veel kritiek. Iedereen wil daarop reageren en revanche nemen. Dit is een referentiematch. Ik ben blij voor onze aanvalslinie. Enig minpunt is dat Klauss en Jackson Muleka niet scoorden. Een doelpunt zou hun vertrouwen goed doen."