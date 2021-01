De Anderlechtse pechvogel: "Ik had de match kunnen ontgrendelen, maar twee keer die lat..."

18 kansen! Dan moet je een wedstrijd altijd winnen toch? Nee dus, Anderlecht heeft getoond hoe dat moet. Al was er ook een dosis pech mee gemoeid. Voor Anouar Ait El Hadj bijvoorbeeld.

De 18-jarige spelverdeler zat goed in de match en hij had tot twee keer toe de kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar telkens speelde de dwarsligger spelbreker. "Twee keer op de lat", zuchtte hij. "Ik had de kans om de match open te breken, maar het lukte dus net niet hé."

Net niet, het verhaal van heel de match van Anderlecht. "We worden wel beter hoor, maar de efficiëntie was er niet vandaag. We hadden genoeg kansen, maar de laatste geste ontbrak. Maar ons voetbal mag toch gezien worden. Al draait het natuurlijk ook om doelpunten maken."