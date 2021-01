Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 25!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week opnieuw Simon Mignolet, die opnieuw van enorme waarde was voor Club Brugge in een belangrijke overwinning tegen KV Oostende. Met onder meer een strafschopredding zorgde hij mee voor de drie punten.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Koch wees Eupen de weg naar een driepunter met een stevige verdedigende prestatie én een doelpunt, Dussenne was ook vooraan en achteraan van belang en Lucumi hield na de snelle rode kaart van Cuesta de boel goed dicht voor Genk.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Xavier Mercier, die alweer twee doelpunten op zijn conto mocht bijschrijven in een weergaloze comeback van OH Leuven. Amallah was dan weer de drijvende kracht bij Standard, Vormer gaf twee assists voor Club Brugge in een duel waar ook D'Arpino opnieuw positief opviel. El Hadj was dan weer dé man bij Anderlecht.

Aanval

Suzuki bewees met twee goals dat hij in goede vorm zit bij STVV, terwijl ook Prevljak de weg naar doel goed wist staan.

Dat levert dan onderstaand elftal op: