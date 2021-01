John van den Brom: "Tijdens de rust vroeg ik om te stoppen met die ballen weg te schieten"

Racing Genk had het, na de rode kaart van Cuesta, in de eerste helft erg lastig met AA Gent. Na de koffie veranderden de Limburgers het geweer van schouder, ei zo na met een driepunter als gevolg. "Wat we in de tweede helft toonden, maakt me trots", sprak van den Brom na afloop.

"We kenden natuurlijk de perfecte start, waarna die rode kaart komt. Een terechte rode kaart, al kon Cuesta er ook deze keer niet veel aan doen. De spits kruist hem erg slim", aldus van den Brom. Opvallend: op het halfuur haalde de Nederlander Paul Onuachu naar de kant, om met Thorstvedt het middenveld te versterken. "Ik wilde met Ito een behendige jongen voorin hebben, wat het voor de verdedigers van AA Gent moeilijker zou maken. Hij heeft het schitterend gedaan. Al kregen we natuurlijk op een erg vervelend moment de gelijkmaker te verwerken, want we wilden absoluut de rust ingaan met een voorsprong." Ballen wegschieten "Tijdens de rust heb ik mijn spelers gevraagd om te stoppen met de ballen zomaar weg te schieten. Ik heb hen opgedragen wat meer risico's te nemen en gewoon te voetballen. En dat is exact wat ze in moeilijke omstandigheden gedaan hebben in de tweede helft. En dat maakt me trots. Natuurlijk is het jammer van die bal op de paal en die gemiste penalty, maar na twaalf minuten spelen had ik gerust willen tekenen voor een gelijkspel", geeft John van den Brom toe. En zo trekt Racing Genk, met een erg zware match in de benen, zondag naar Club Brugge, dat een dag extra rust zal hebben. John van den Brom wilde er absoluut geen issue van maken. "Nu hebben we twee dagen de tijd om goed te herstellen voor die match tegen Club Brugge. Mijn jongens zijn sterk, dat hebben ze vandaag getoond. Het zijn dit soort wedstrijden waar je het als trainer en als speler voor doet", besluit de Nederlander.