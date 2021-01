Hayen verontschuldigend: "Kijk, als we hier offensief spelen, krijgen we ons bakje vol"

Mooi was het allemaal niet. Waasland-Beveren trok een dubbele muur op in het Lotto Park. Maar achteraf waren de Waaslanders allemaal tevreden met het punt. Voor Nicky Hayen, die de muur had gemetseld.

"De analyse van de match? Voor mij is die heel kort: we hebben negentig minuten lang de wet van de sterkste ondergaan en hebben een punt op strijdlust gepakt", vertelde Hayen. "We hadden een heel goeie organisatie in balverlies tegen een team dat ondanks zijn jonge leeftijd heel snel en mooi voetbal kan spelen. Als we ze ruimte hadden gegeven en hier offensief waren komen spelen, dan kan je met een bakje vol naar huis gaan. Op het laatst was het overleven." Maar hij mocht ook wel een bedankje richting zijn doelman sturen. "Onze verdediging stond er en als er een gaatje viel, was Nordin (Jackers) paraat. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Jonge doelmannen moet je soms eens fouten laten maken. Vandaag heeft hij ons recht gehouden." Bij Anderlecht waren ze wel gefrustreerd om tegen die muur te voetballen, maar dat was ook de bedoeling. "Als je hier opendeurdag houdt, ga je zonder punt naar huis. Er zijn wel wedstrijden waar we aanvallender voor de dag gaan moeten komen."