Anderlecht heeft oplossing voor Sanneh en hoopt dat hij zich in de kijker kan spelen

Normaal gezien komt Anderlecht vandaag of morgen met het nieuws dat Bubacarr Sanneh uitgeleend wordt. De peperdure verdediger trekt naar Denemarken.

Aarhus wil Anderlecht verlossen van de Gambiaan die zit te verkommeren in de B-kern. De 26-jarige Sanneh werd in 2018 nog voor 8 miljoen euro overgenomen van het Deense FC Midtjylland en kan nu dus weer in die competitie terecht.

De deal is zo goed als rond en het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. Hij heeft wel nog een contract tot 2023 bij paars-wit en daar hopen ze dat hij bij Aarhus zijn marktwaarde toch weer opkrikt en zich in de kijker speelt van andere ploegen. Op Transfermarkt.com staat zijn marktwaarde momenteel op 800.000 euro.