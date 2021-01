KV Kortrijk haalt versterking bij Manchester City en huurt ex-speler van KV Oostende

KV Kortrijk haalt Ante Palaversa naar het Guldensporenstadion. De club huurt de 20-jarige middenvelder voor een anderhalf seizoen van Manchester City. Vorig jaar was hij ook al actief in de Jupiler Pro League, toen verdedigde hij de kleuren van KV Oostende.

KV Kortrijk nam de voorbije weken afscheid van enkele belangrijke spelers, maar volgens Het Laatste Nieuws zal er maandag in het Guldensporenstadion een nieuwkomer voorgesteld worden. KVK zou namelijk Ante Palaversa voor een anderhalf seizoen huren van Manchester City, waar de Kroaat nog een contract heeft tot 2023. De 20-jarige middenvelder moet het vertrek van Hannes Van der Bruggen (Cercle Brugge) opvangen.

Het is geen onbekende naam in de Jupiler Pro League, vorig seizoen was hij een vaste waarde in het elftal van KV Oostende. Ondanks het moeilijke seizoen van De Kustboys maakte Palaversa indruk. Hij kwam negentien keer in actie voor de club. De eerste helft van het seizoen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Getafe. In La Liga moest hij zich tevredenstellen met twee korte invalbeurten.