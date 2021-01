Club - Genk is top én flop, Kustboys swingen, staartploegen laten niet af en wat met de akkers?

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Is de titelstrijd gestreden?

Om te beginnen: KRC Genk voetbalde goed op bezoek bij Club Brugge. Een supersterke spits, kwieke wingers, een middenvelder (Heynen) met héél veel vista, ... Tegen de meeste ploegen is dat voldoende voor drie punten.

Genk staat niet onverdiend op de tweede plaats - al is de kloof met teams als OH Leuven en Oostende letterlijk en figuurlijk klein. Maar de kloof met blauw-zwart is ook niet onlogisch erg groot geworden: wat een machine. En met Dost hebben ze nu (eindelijk) ook een topspits die zijn eerste kans steevast afmaakt.

Staartploegen

Waasland-Beveren pakte een puntje op bezoek bij Anderlecht door heel stevig te komen verdedigen en met dank aan een puike Nordin Jackers.

© photonews

En toch zijn ze een beetje de 'verliezer' van het weekend, want Moeskroen en Cercle Brugge pakten drie punten onderaan. Iedereen kan van iedereen winnen, de staartploegen laten zich al het hele seizoen niet kennen in een superspanning.

Kwieke Kustboys

KV Mechelen maakte komaf met een dipje, ook Beerschot wist op mentaliteit eindelijk nog eens te winnen en er vielen nog wel wat dingen te vermelden die positief opvielen na deze 21e speeldag.

Maar we zagen toch vooral opnieuw kwieke Kustboys aan het werk. Die doen nu helemaal mee voor play-off 1 en brengen bijwijlen van het mooiste voetbal op onze velden. De 1-1 van Sakala was helemaal uit het boekje, dat zien we graag.

© photonews

FLOP

Titelstrijd gestreden!

Hoe mooi de match tussen Club Brugge en Genk ook was, het resultaat viel misschien wel enigszins tegen voor de neutrale supporter.

De kloof is nu al twaalf punten - het doet denken aan de megakloof van vorig seizoen. Blauw-zwart is de derde golf die we niet nodig hadden voor de spanning, niemand houdt ze nog tegen. Zelfs de onnodige play-offs niet.

© photonews

Akkers

Het veld van Kortrijk ziet bijzonder hard af de voorbije weken, op diverse andere velden is het van kwaad naar erger aan het gaan en het veld van Zulte Waregem is echt 1A-onwaardig te noemen.

Het toont dat het coronavirus ook een impact heeft gehad op de greenkeeping en alles wat er komt bij kijken, want het vorige seizoen werd niet helemaal afgewerkt en daardoor was er teveel zomertijd.

Antwerp

Lag het aan de sterkte van Oostende? Of zit de klad er enigszins in bij Antwerp? Tegen de Kustboys gaven ze wel héél veel kansen weg.

Frank Vercauteren leek er de voorbije week iets te hebben ingeslepen, maar tegen een goed draaiende ploeg lukte het toch nog niet. Afwachten wat het gaat worden.