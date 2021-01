Ex-Anderlechtspeler Henry Onyekuru scoort twee keer bij zijn terugkeer naar Galatasaray

Henry Onyekuru wordt dit seizoen door AS Monaco opnieuw uitgeleend aan Galatasaray. Onyekuru startte op de bank in zijn eerste wedstrijd. Galatasaray nam het op tegen Gaziantep FK.

Beslissende invalbeurt

Bij de rust stond het nog 0-0 en Onyekuru kwam Belhanda vervangen. De 23-jarige Nigeriaan had slechts zes minuten nodig om opnieuw belangrijk te zijn voor Galatasaray. Onyekuru zette zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Ryan Babel was de man van de assist.

In minuut 79 was Onyekuru daar opnieuw. Met zijn tweede goal en met de 0-2 op het bord leek de wedstrijd gespeeld. Toch kwam de thuisploeg nog aan de aansluitingstreffer. Deze viel echter pas in minuut 98(!) en zo ging Galatasaray toch met de overwinning naar huis.

Henry Onyekuru was als matchwinnaar bijzonder blij met zijn goals.

To God be the glory! Grateful for the victory and to be able to get back scoring ⚽️⚽️💛❤️🤟🏽 pic.twitter.com/STmGzfUnDx