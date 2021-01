Kompany reageert op woorden Vanden Borre: "Niets wat ik zeg, kan hem hierbij helpen"

Anthony Vanden Borre wierp vandaag weer een bommetje binnen Anderlecht. Zijn uitspraken werden druk besproken op Neerpede. Uiteraard wilden we ook weten wat jeugdvriend en trainer Vincent Kompany erover dacht. Die reageerde uitermate terughoudend.

De kritiek van Vanden Borre weerspiegelde immers ook op Kompany, maar die wil geen vriendschap van 30 jaar opblazen. "Eigenlijk zou ik het hierbij gewoon willen laten", zuchtte Kompany. "We kennen elkaar sinds we zes waren. Ik ben er nu 36, reken maar hé. Op het vlak van familie en vriendschap ben ik nogal privé naar de pers toe. Geen enkel woord dat ik hier zeg, kan hem verder helpen in de beslissing die hij maakte."

Dat ze ermee verveeld zitten, is duidelijk. Naar wat we horen ging Anderlecht zelf de knoop al doorhakken volgende week, maar dat Vanden Borre nu uithaalt, heeft pijn gedaan. "Ik wil alleen maar behulpzaam zijn, zoals ik de eerste dag was en geweest ben tot de laatste dag. Wat ik nu zou kunnen zeggen, zal hem niets bijbrengen."

Maar verrast was Kompany, die het karakter van zijn copain kent, niet. "Nee, als je me vraagt of ik verbaasd was, zeg ik nee. Ja, we zijn vrienden en ja, ik wil hem nog steeds helpen. Maar Anthony is Anthony. Wat ik wil zeggen: dit is geen mediaverhaal. Ik wil nog steeds bijdragen aan wat hij ook doet."