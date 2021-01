Antwerp lijkt linksvoetige centrale verdediger beet te hebben: Vukotic legt medische testen af

Antwerp heeft nog enkele drukke dagen voor de boeg. Het tekende eerder deze week Felipe Avenatti, maar de honger lijkt nog steeds niet gestild op de Bosuil. Aleksandar Vukotic zou de overstap kunnen maken naar de bekerwinnaar.

Het bestuur van The Great Old zoekt al een lange tijd naar een nieuwe linksvoetige centrale verdediger. De laatste weken toonde Antwerp opnieuw interesse in Aleksandar Vukotic, eerder sprong een deal al eens af. De dubbele meter zou volgens La Dernière Heure momenteel zijn medische testen afleggen op de Bosuil. Waasland-Beveren zou volgens het Franstalige dagblad 600.000 euro ontvangen.

De 25-jarige Serviër streek in 2018 neer op de Freethiel. Hij is een vaste waarde in de vijfmansverdediging van Nicky Hayen. Dit seizoen kwam de verdediger al achttien keer in actie, daarin scoorde hij één keer. Momenteel vechten de Waaslanders nog steeds om het behoud.

Vrijdag namen beide ploegen het in de 25ste speeldag het tegen elkaar op. Antwerp trok in extremis, na het winnende doelpunt van Dylan Batubinsika, aan het langste eind. De Serviër bleef negentig minuten op de bank.