Exit Tarik Tissoudali bij Beerschot? 'Concrete interesse uit het binnen-en buitenland'

Tarik Tissoudali lijkt in de laatste dagen van de wintermercato Beerschot alsnog te verlaten. De 27-jarige flankaanvaller heeft enkele aanbiedingen uit het binnen- en buitenland op zak.

Het zijn nog maar enkele dagen tot het einde van de wintermercato, maar Tarik Tissoudali lijkt alsnog Het Kiel te verlaten. Enkele ploegen uit het binnen- en buitenland tonen concrete interesse. De 27-jarige flankaanvaller heeft bij Beerschot nog maar een contract tot het einde van het seizoen.

Volgens Het Laatste Nieuws informeerden verschillende Italiaanse ploegen zoals Atalanta, Sampdoria en Sassuolo al naar de diensten van Tarik Tissoudali, maar daarnaast zou hij ook een lucreatief aanbod uit Saoedi-Arabië hebben ontvangen. Ook in de Jupiler Pro League zou er één ploeg de vinnige speler graag willen overnemen. Beerschot lijkt ook mee te werken aan een vertrek. De kans is groot dat zijn naam straks niet in de selectie zal zitten voor de verplaatsing naar Oud-Heverlee Leuven.

De aanvaller is een belangrijke speler voor de kampioen uit 1B. Dit seizoen trof hij al zevenmaal raak in de Jupiler Pro League.