Simen Juklerod naar ander ploeg uit de Jupiler Pro League?

Simen Juklerod zijn contract loopt op het einde van het seizoen af en vertrekt mogelijk naar een andere Belgische 1ste klasser.

Volgens 'Gazet Van Antwerpen' is er sterke interesse van Racing Genk om Simen Juklerod aan te trekken. De Noorse linksback is na dit seizoen einde contract bij Antwerp en kan dus vrij onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Juklerod kreeg de laatste weken geen positief signaal voor een verlengd verblijf bij Antwerp en is ondertussen ook tweede keuze geworden na Jordan Lukaku.

Indien Antwerp hem nog ten gelde wil maken zullen ze dus snel moeten zijn door hem deze transfermercato nog te verkopen of door zijn contract te verlengen. Simen Juklerod speelde voor Antwerp al 87 wedstrijden waarin hij 5 keer kon scoren en 13 assist gaf.