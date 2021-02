Dreigt Antwerp Gouden Schoen-winnaar te verliezen? 'Zesvoudige Israëlische kampioen start gesprekken met smaakmaker'

Paniek op de Bosuil? Het contract van Lior Refaelov loopt deze zomer ten einde. Het Israëlische Beitar Jeruzalem toonde meteen interesse en heeft alvast een contract voor 2,5 seizoenen klaarliggen. Antwerp moet dus in actie schieten of het dreigt de Gouden Schoen-winnaar te verliezen.

Het contract van Lior Refaelov op de Bosuil loopt deze zomer ten einde, maar de onderhandelingen met het bestuur draaiden nog tot niets uit. Daarom bekijkt de 34-jarige middenvelder ook andere opties. Volgens Het Nieuwsblad biedt Beitar Jeruzalem alvast een nieuwe mogelijkheid. De zesvoudige Israëlische kampioen staat dit seizoen pas op een teleurstellende achtste plaats, maar heeft sinds kort een nieuwe (rijke) investeerder uit de Emiraten. Bij de club ligt er alvast een contract voor 2,5 seizoenen klaar, al lijkt de kans klein dat Antwerp in het slot van de wintermercato nog een belangrijke pion laat gaan.

Dit seizoen trof Lior Revaelov al tienmaal raak voor Antwerp, in het begin van het seizoen zette hij met een treffer The Great Old op weg naar bekerwinst tegen zijn ex-club Club Brugge. Het bestuur zal dus meteen moeten overschakelen naar de onderhandelingen, wil het zijn Gouden Schoen-winnaar niet verliezen.