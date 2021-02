Jonathan Bolingi keert vroeger dan verwacht (en voor even?) terug naar de Bosuil

Jonathan Bolingi paste niet in de plannen van de ondertussen vertrokken Ivan Leko. Antwerp leende de Congolese spits uit aan Ankaragücü, maar aan die uitleenbeurt is nu al een einde gekomen.

Het was de bedoeling dat Jonathan Bolingi heel het seizoen zou volmaken in Turkije, maar de Turkse club meldde maandag dat de huurovereenkomst in onderling overleg werd stopgezet.

Bolingi scoorde op de eerste speeldag zijn enige doelpunt voor Ankaragücü, de laatste twee wedstrijden viel hij naast de selectie.

De Congolese spits, die nog een contract heeft tot medio 2022, keert nu in principe gewoon terug naar de Bosuil. Tenzij er de komende uren nog een oplossing wordt gevonden voor de ex-spits van onder meer Standard en Eupen.