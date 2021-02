Beerschot pikt verdediger vroeger op dan gepland, maar denkt toptalent beet te hebben

Beerschot verraste nog deze nacht om klokslag 24u. Op de website van Hajduk Split verscheen ineens het bericht dat de 19-jarige verdediger Stipe Radic de overstap naar de Ratten maakte. Een last minute deal? Niet echt...

Beerschot had eigenlijk al een akkoord over de transfer voor de zomermercato. Dat was helemaal rond, maar ineens kwam er de kans om hem onmiddellijk aan te trekken. Het toptalent, dat al negen matchen voor de eerste ploeg van Hajduk speelde, kon het gat opvullen dat Dario Van den Buijs had achtergelaten.

Bij Hajduk waren ze niet meteen blij met het nieuws en lieten ze de eer van het nieuws melden niet aan Beerschot en zetten het nog gauw op hun eigen website. Beerschot was echter al meer dan een jaar bezig met de overgang en ziet in hem een sterkhouder voor de toekomst. Eentje waarop absoluut ook een meerwaarde gecreëerd kan worden.

Door hem nu al aan te trekken, kunnen ze hem ook al klaarstomen voor volgend seizoen en laten wennen aan zijn nieuwe omgeving en aan de competitie. Bij Hajduk hadden ze ook nog plannen met hem, want op de winterstage speelde hij al de wedstrijden mee, maar Radic had toen al zijn zinnen gezet op Beerschot. Voor 450.000 euro wordt hij dan ook als een koopje beschouwd.