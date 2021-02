Beide T1's geven verstek in Lommel-KV Kortrijk, ook talentvolle Costa Ricaan afwezig

Dinsdagavond strijden Lommel en KV Kortrijk voor een ticket voor de achtste finales van de Croky Cup. Opvallend: zowel Liam Manning, de T1 van Lommel, als collega Luka Elsner zijn niet van de partij aan de Gestelsedijk.

Liam Manning, de jonge Engelse coach van de Noord-Limburgers, had eerder deze week een hoogrisicocontact met een clubmedewerker die positief testte. In afwachting van het resultaat van zijn test, blijft Manning in quarantaine.

Om diezelfde reden is ook Manfred Ugalde niet van de partij. De afwezigheid van de 18-jarige Costa Ricaan, die afgelopen vrijdag nog een hattrick lukte tegen Deinze, is een serieuze aderlating voor Lommel.

Bij KV Kortrijk nog geen Luka Elsner, die na zijn komst naar België ook in quarantaine zit. Bij de Kerels neemt assistent Bart Meert vanavond de honneurs waar.