Danjuma (ex-Club Brugge) had geen zin in een avontuur bij Ajax: "Gewoon niet logisch"

Ajax pakte in de laatste uren van de wintermercato uit met de komst van Oussama Idrissi, maar in eerste instantie probeerde Technisch directeur Marc Overmars de kwaliteiten van Arnaut Danjuma Groeneveld (ex- Club Brugge) naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

De Nederlandse landskampioen staat op het punt om afscheid te nemen van Quincy Promes, die na een woelige periode Amsterdam wil verlaten voor een nieuw avontuur bij zijn ex-club Spartak Moskou. Ajax moest dus in de laatste uren van de wintermercato op jacht naar een vervanger en huurt Oussama Idrissi tot het einde van het seizoen van Sevilla.

Maar in eerste instantie dachten de Amsterdammers aan Arnaut Danjuma. De tweevoudige Nederlands-international moest zich vorig jaar bij Bournemouth nog tevredenstellen met een rol als invaller, maar sinds de degradatie naar de Championship start hij regelmatig in de basis bij The Cherries. Dit seizoen was de 24-jarige flankaanvaller goed voor 5 doelpunten in 15 optredens. Maar hij had geen zin in een overstap naar de Eredivisie: "De Nederlandse competitie is goed om jezelf als jonge speler te ontwikkelen. Wat mij betreft is het echt een van de beste competities om aanvallend voetballend te spelen, maar op dit moment in mijn carrière is het gewoon niet logisch. De top van de Premier League of LaLiga is waar ik uiteindelijk naartoe wil. Niet naar Nederland", verklaarde hij in een interview aan Voetbalzone.

In het seizoen 2018-2019 was Danjuma actief bij Club Brugge. Hij maakte met vijf doelpunten in 20 competitiewedstrijden meteen heel wat indruk in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart verkocht hem amper na één seizoen voor 18 miljoen euro aan Bournemouth.