Kompany blijft met zelfde probleem zitten: "Als ik de ploeg een beetje had verzwakt, hadden we een probleem"

Vincent Kompany kan zich voorbereiden op een bekerderby tegen Union SG volgende week. Maar eerst nog naar Genk. In beide matchen zal er wel weer beter afgewerkt moeten worden dan tegen FC Luik.

Kompany kon weinig zeggen op de prestatie. "We hebben kansen gecreëerd en hebben er ook wat weggegeven. Van dat laatste misschien wat meer dan de voorbije wedstrijden. Maar ik was tevreden met de focus en de houding van de spelers. Er is niemand naar hier gekomen met een arrogante houden. Daar had ik ook niet aan getwijfeld, want anders hadden ze een probleem gehad met mij."

Het was een correcte wedstrijd, maar het grote probleem van Anderlecht blijft wel hetzelfde: ondanks een resem kansen konden ze de wedstrijd niet helemaal afmaken. "Dat wist ik vooraf, het zou naïef geweest zijn van mij om iets anders te verwachten. Ik wist dat mijn collega (Drazen Brncic, nvdr.) genoeg tijd had om over deze wedstrijd na te denken. Hij is tactisch heel sterk, dat wist ik toen ik zijn parcours bekeek. Als ik de ploeg hier een klein beetje verzwakt had, hadden we een probleem gehad."

En toch kwam Anderlecht nog een paar keer met de schrik vrij. "Ja, zelfs die laatste kans had ik kunnen voorspellen. Je weet vooraf hoe zo'n wedstrijd van ons gaat lopen..."