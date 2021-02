Waarom Cristian Benavente vertrok bij Antwerp: "Als de coach je dat na tien dagen zegt, dan moet je weggaan"

Cristian Benavente verliet Antwerp en zal de komende maanden spelen voor oude liefde Charleroi. Hij gaf duidelijkheid.

Met Antwerp kon hij in de Europa League spelen - een fantastische ervaring voor de winger. Maar nu keerde hij terug naar Charleroi.

Vertrek Leko

"Als de coach na tien dagen zegt dat hij geen goede feeling met je heeft, dan moet je vertrekken", legt Benavente uit dat de relatie met nieuwe coach Vercauteren niet van een leien dakje liep."

"Het vertrek van Ivan Leko heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing. En ik had geen betere plaats dan Charleroi kunnen vinden om me opnieuw te lanceren."