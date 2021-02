"The show must go on": wedstrijden in 1A lijken gewoon door te gaan

De wedstrijden die vandaag gepland staan in onze hoogste voetbalklasse lijken niet in het gedrang te komen door de hevige sneeuwval van afgelopen nacht. De Pro League kondigde geen algemene afgelasting aan dus zijn het de aangeduide scheidsrechters die wedstrijd per wedstrijd zullen beslissen.

In tegenstelling tot in Nederland en in 1B lijken de wedstrijden in 1A voorlopig wel te zullen doorgaan vandaag ondanks de laag sneeuw die momenteel over ons land ligt. Het lot van elke individuele wedstrijd ligt nu in de handen van de aangestelde scheidsrechters die zullen beoordelen of de omstandigheden goed genoeg zijn om te voetballen.

De geplande wedstrijden Beerschot-Antwerp, Charleroi-Zulte Waregem, Genk-Anderlecht en AA Gent-Eupen lijken dus niet in het gedrang te komen. Ondanks een laag sneeuw van ongeveer vijf centimer in Antwerpen, kwam er volgens Het Nieuwsblad goed nieuws van op 't Kiel waar ze de veldverwarming de ganse nacht hebben laten aanstaan. Al van 's ochtends vroeg waren er medewerkers actief op de club om het veld sneeuwvrij te maken. Zoals de situatie momenteel is, zou er gevoetbald kunnen worden in het Olympsich Stadion.

Ook in het Stade du Pays lijken er voorlopig geen echte problemen te zijn. Voorlopig valt er in Charleroi enkel maar wat smeltende sneeuw.

Opluchting

Bij de Pro League zullen ze wel een zucht van opluchting hebben gelaten. Vanwege de coronacrisis zit de kalender van de profclubs al propvol en is er bijna geen marge meer om nog matchen achteraf te gaan inhalen.