Top&Flop Club, Anderlecht, West-Vlaamse feestjes vs Lamlendige VAR, lange lamme derby en Charleroi

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP De machine dendert voort, mooie liedjes duren Lang Club Brugge is écht een goede ploeg. Ook tegen Waasland-Beveren was er eigenlijk weer niets te doen aan blauw-zwart. De kloof met de eerste achtervolgers is veertien punten. Wie doet Club Brugge wat dit seizoen? Het lijkt echt niemand te worden. Vanaken groeit naar zijn beste vorm, Dost weet de goal staan, Mignolet staat altijd paraat en Noa Lang ... Mooie liedjes duren stilaan echt wél lang. © photonews West-Vlaanderen leeft Naast Club Brugge was er nog meer reden tot juichen in West-Vlaanderen. KV Oostende maakte opnieuw indruk en mag stilaan echt aanspraak gaan maken op de top-4. Kortrijk toonde dan weer dat het nog leeft met een knappe zege, Zulte Waregem ging tot het gaatje tegen Charleroi voor een puntje en ook Cercle is ondanks de nederlaag zeker nog niet dood. Aan mentaliteit geen gebrek, al wordt het stilaan wel lastig. Paars-wit maakt indruk Elke keer als we het in het verleden schreven, volgde er een dipje, dus u bent misschien al gewaarschuwd voor Union en Cercle Brugge. © photonews Maar toch: Anderlecht maakte indruk. Het klopte het nummer twee uit de competitie met recht en reden en staat zo opnieuw in de top-4. FLOP Antwerpse derby Het was maar een flauw beestje, de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp. De laatste tien minuten maakten iets goed, maar niet alles. Natuurlijk was Lamkel Zé uiteindelijk de man, maar voetballend had het misschien iets leuker kunnen zijn. Het publiek wordt stilaan toch gemist. Charleroi schiet in eigen voet Charleroi leek dan toch eindelijk nog eens op weg naar een deugddoende overwinning, maar het ging steeds meer achteruit voetballen en kreeg daardoor nog de gelijkmaker binnen. © photonews De Zebra's roepen het de laatste maanden wel vaker een beetje over zichzelf af en moeten daardoor de top-4 stilaan een beetje laten gaan. Wat baten VAR en bril ... Wat in Gent tegen Eupen gebeurde, grenst aan het onwaarschijnlijke. We weten nog altijd niet hoe het nu precies zat met de lijnen die niet werden getrokken. Eupen had zeker een van zijn doelpunten afgekeurd moeten hebben gezien, Gent had er meer dan waarschijnlijk een derde niet mogen afgekeurd gezien. Het niveau blijft lamlendig.