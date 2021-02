Club Brugge zet langste zegereeks in vele jaren neer

Club Brugge staat met kop en schouders aan de leiding in de Jupiler Pro League, al kan het dat alleen ook maar doen omdat de concurrentie met punten morst.

Club Brugge boekte een negen op negen in de voorbije wedstrijden. Blauwzwart lijkt dan ook stevig op weg naar de titel. Hier en daar gingen al stemmen dat het wel eens voor de play-offs prijs zou kunnen zijn, al lijkt dat toch wel heel optimistisch.

Tegen Waasland-Beveren boekte Club Brugge een negende zege, al was het toen ook niet te overtuigend. Tegen Oostende, Genk, Cercle en Standard kwam blauwzwart zelfs op achterstand, maar dat werd iedere keer goedgemaakt.

Voeg daar ook nog eens de bekerzege tegen Olsa Brakel bij en je komt aan die negen overwinningen op rij, zeven op zeven sinds Nieuwjaar. Het is de langste zegereeks van blauwzwart sinds 2003. De tiende overwinning kan er op Jan Breydel komen tegen Antwerp voor de beker. The Great Old staat in de Jupiler Pro League ondertussen op de tweede plaats.