IJzersterk in het hoofd: Miazga speelt na vroege blunder gewoon beresterke wedstrijd

Daar sta je dan, na twee minuten al in de fout en je ploeg staat 1-0 in het krijt op het veld van Genk. Het is de tweede keer dat Matt Miazga een serieuze verdedigende steek liet vallen, maar hij laat dat niet in zijn hoofd kruipen.

De 25-jarige Amerikaan is een speciaal geval. De meeste momenten zo secuur als van een goede verdediger verwacht wordt, maar elke match is er wel één of ander geval waar ze op de bank hun hart bij moeten vasthouden. Tegen Moeskroen - u weet wel: die communicatiefout tussen hem en Delcroix - en Genk leidde dat tot een tegendoelpunt. Het leek nogal knullig hoe Miazga op de terugspeelbal van El Hadj wegliep van de bal in plaats van te anticiperen op de aanstormende Bongonda. Volledig verkeerd ingeschat door de centrale verdediger. De meeste verdedigers zouden zoiets in hun hoofd laten kruipen, maar niet Miazga. Die speelde daarna gewoon beresterk. Leider "Matt weet dat hij een fout gemaakt heeft", zei doelman Timon Wellenreuther erover. "Maar zag je hoe hij reageerde? Het is voetbal, dat kan altijd gebeuren. De manier waarop je er mee omgaat daarna is belangrijk." Kompany gaat er hem op wijzen, maar zal het hem niet aanrekenen. In de kleedkamer klinkt dat Miazga zich in korte tijd heeft opgeworpen tot de leider van de ploeg. Hij vuurt jongens aan om druk te gaan zetten en als hij roept, kan je moeilijk zeggen dat je hem niet gehoord hebt. Onuachu zal waarschijnlijk wel kunnen vertellen hoe hij ermee omging. De Nigeriaan zag amper een bal. Zo kort werd hij gedekt door Miazga. Alleen... die anticipatiefouten moet hij uit zijn spel krijgen, want niet elke ploeg gaat Anderlecht de kans geven hun spel te spelen