Eden Hazard in bescherming genomen door ex-trainer: "Hij is ongelukkig dat hij zijn ploeg niet kan helpen"

De Rode Duivel zit opnieuw aan de kant nadat hij af te rekenen krijgt met een spierblessure.

Eden Hazard heeft nog niet veel bij Real Madrid. De Rode Duivel zit opnieuw aan de kant door een spierblessure en zou over minimaal een maand weer terug moeten zijn.

Hazard kan rekenen op de steun van zijn familie en een voormalige coach. Bij BeIn Sports verdedigde Rudi Garcia zijn voormalige Lille-speler.

"Real rekende veel op Eden Hazard en het is erg jammer dat hij zijn team niet kan helpen," legde hij uit.

Zijn enige wens is dat Eden weer honderd procent terugkomt: "Dat hij eindelijk al het talent kan laten zien dat hij heeft, want hij is een van de beste spelers van de wereld."