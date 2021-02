Beterschap op komst? Ingrijpende veranderingen rond de VAR treden na dit seizoen in voege

Groot nieuws rond de VAR toch wel. Al lag het ook al een tijdje op stapel, zoals bij de andere grote landen.

Geen busjes met VAR-referees meer rond de stadions vanaf volgend seizoen. Dat weet Het Nieuwsblad te melden.

Tubeke

Zoals verwacht zullen de VAR-mensen plaatsnemen in Tubeke, vanwaar ze op een centrale plaats alles gaan in goede banen leiden.

Dat is in diverse van onze buurlanden nu al het geval. Benieuwd of het er ook kan voor zorgen dat er sneller zal kunnen beslist worden op die manier in bepaalde gevallen.