"Heel trots op ons parcours, jammer dat het seizoen erop zit"

In de Beker van België zijn alle amateurclubs ondertussen uitgeschakeld. Olympic Charleroi is wel fier.

Olympic Charleroi was de laatste amateurclub in de Beker van België, nadat ze Zulte Waregem hadden uitgeschakeld in de zestiende finales.

Tegen KAS Eupen was het wel einde verhaal: 5-1 op het rekest en einde verhaal. En voor de amateurclubs dus ook meteen einde seizoen.

Fier

"We zijn fier op ons parcours", aldus Xavier Robert achteraf. De coach was tevreden met wat zijn team liet zien, ondanks de uitschakeling.

"Jammer genoeg zit ons seizoen er nu op. Laat ons hopen op betere tijden en dat deze sanitaire crisis snel gaat verbeteren."