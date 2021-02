Luka Elsner doet persoonlijke aanpak en visie voor Kortrijk uit de doeken: "Het soort voetbal dat mensen willen zien"

Een zege bij Moeskroen en een uitschakeling in de beker na strafschoppen: daar is Luka Elsner bij KVK mee begonnen. Aan hem om met Kortrijk een sterke eindspurt neer te zetten dit seizoen, al kijkt de Sloveense coach ook al verder dan zijn neus lang is.

Kortrijk is na Union zijn tweede ploeg in België. Elsner heeft ook ervaring in Frankrijk opgedaan en maakt in HLN de vergelijking. "Het Belgisch voetbal is zeer interessant. Er is veel jong talent en het spel biedt meer ruimte voor hun ontwikkeling omdat de balrecuperatie hier iets trager gaat. Daardoor is het Franse kampioenschap ook meer gesloten."

Elke trainer heeft een bepaalde visie en wil zijn stempel drukken. Waar wil Elsner naartoe met KVK? "We moeten alle aspecten van de omschakeling na balverovering beheersen. Dit is het meest interessante moment om offensieve situaties te creëren. Ik hou van een bal in de diepte. Daar is niets mis mee. Ik wil ook werken aan de stilstaande fases. De helft van de doelpunten heeft ermee te maken."

We moeten stap voor stap groeien

Elsner heeft eveneens een idee over wat hij graag op lange termijn wil neerzetten. "We moeten stap voor stap groeien. Met collectief voetbal, werkvoetbal, karaktervoetbal. Het soort voetbal dat de mensen willen zien. Spelers die vechten voor elke bal en uitbreken met snelle aanvallen."

Hoe is zijn persoonlijke aanpak met een spelersgroep? "Ik zoek een vertrouwensrelatie die tegelijk ook toelaat veel te eisen. Dan moet er ook eens plaats zijn voor wat vrolijkheid, vind ik. Je kunt het voetbal niet elk moment te ernstig nemen."