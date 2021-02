KV Kortrijk trekt avond met vertrouwen naar OHL Leuven: "Winst is definitieve redding"

KV Kortrijk speelt vanavond op bezoek bij OHL Leuven, met de nieuwe coach Luka Elsner op de bank.

Faiz Selemani blaast warm en koud bij KV Kortrijk, maar kan toch behoorlijk nuttig zijn voor zijn team. Zeker ook tegen OHL. En dat weet hij zelf ook wel.

"De drie voorbije wedstrijden hebben ons goed gedaan. We hebben vertrouwen getankt. Winnen in Leuven zou de definitieve redding kunnen betekenen, maar we hebben nog veel ambitie voor wat rest," klinkt het bij Selemani.

Ook de trainer van KV Kortrijk ziet het belang van het duel in en weet dat het geen gemakkelijke opdracht wordt. "Het is een interessant team", zo vult Luka Elsner aan. "Met veel en snelle beweging van de spelers. Ze benutten weinig spelers in de tegenaanval, maar toch zijn ze heel gevaarlijk."