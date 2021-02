Zekerheid voor Standard na uitspraak CEO Alexandre Grosjean: "Venanzi garandeert kapitaalsverhoging of extra partner"

In een interview met Het Belang van Limburg verzekert Standard-CEO Alexandre Grosjean de toekomst van de club. Na de positieve berichten over het stadion volgt er nu opnieuw goed nieuws voor Standard.

Alexandre Grosjean is zeer tevreden over de huidige gang van zaken. Sportief gezien gaat het met de aanstelling van Mbaye Leye terug de goede kant op. “We zijn heel tevreden over de samenwerking”, zegt Grosjean. “Mbaye is iemand die Standard goed kent. Hij speelde hier en was T2 onder Michel Preud’homme. De situatie vroeg om iemand die de ploeg snel naar zijn hand kon zetten. Er was geen inloopperiode. En tot hiertoe gaat dat supergoed. Ik ben onder de indruk van zijn aanpak, maar ik wist dat Mbaye een intelligente man is. Hij heeft de kleedkamer meegekregen en gaat stapje per stapje vooruit met zijn project.”

Het Belang van Limburg kwam met de vraag over de geruchten dat de toekomst er niet goed zou uitzien voor Standard en dat Venanzi de club zelfs zou moeten verkopen. Alexandre Grosjean herlegde de opmerking: “Dat is zijn bedoeling niet hoor. Hij is niet bezig met een verkoop. Ik heb garanties van hem dat indien de club een kapitaalsverhoging nodig heeft, hij die zelf zal doorvoeren, of het via een partner zal doen. Bruno wil meerderheidsaandeelhouder blijven en Standard blijven leiden, op de lange termijn.”

Het nieuwe dossier moet op 15 februari binnen zijn. “Dat wordt door de licentiecommissie bestudeerd en vervolgens kunnen indien nodig bijkomende vragen worden gesteld”, zegt Grosjean. “Op 16 maart volgt de definitieve beslissing.”