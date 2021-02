Rob Schoofs enorm tevreden met nieuwe overwinning KV Mechelen: "We horen hoger te staan in het klassement"

KV Mechelen heeft op drie dagen tijd twee keer gewonnen tegen Beerschot. Donderdag haalde de club het met 0-1 in de beker en zondagmiddag werd met 1-2 gewonnen in de competitie.

Middenvelder Rob Schoofs was na de wedstrijd uiteraard zeer tevreden. "Hier de zege nog eens pakken is echt zalig. Het is opnieuw verdiend, maar het was een moeilijke match. Beerschot wilde iets rechtzetten, maar we stonden er opnieuw. Het was mooi en verdiend dat we de achterstand nog konden ombuigen. Iedereen binnen de groep doet het enorm goed. We krijgen wat we verdienen en horen hoger te staan. Het is ook fijn om nu wat hoger te staan", vertelde Schoofs.

Na de wedstrijd was de ontlading enorm bij KV Mechelen. "Een match tegen Beerschot is altijd speciaal. Zij wilden revanche en het was een belangrijke wedstrijd vandaag voor de competitie. Op drie dagen tijd hier twee keer komen winnen zorgde voor grote ontlading. Zeker de manier waarop is fantastisch."

Nu staat KV Mechelen door deze overwinning opnieuw in de top 8 van het klassement. "Het heeft lang geduurd voor we in de top 8 zijn gekomen. Andere ploegen zoals bijvoorbeeld Beerschot en OHL hadden een geweldige start en hadden al een serieuze kloof. Het heeft dus even geduurd voor we ernaast konden komen. We gaan proberen zo verder te doen, maar we willen onszelf niet te veel druk opleggen. We zien wel waar we uitkomen."