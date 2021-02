Pro League vergadert dinsdag over het probleem van de besneeuwde velden: strengere regelgeving dreigt

Afgelopen weekend werden er door de koude weersomstandigheden heel wat wedstrijden afgelast. De velden waren nog deels bevroren en dus ook gevaarlijk voor eventuele blessures bij de spelers. Reputatieschade voor het Belgisch voetbal, nergens anders in Europa werden er wedstrijden geannuleerd.

Maar liefst drie duels werden dit weekend afgelast. Het reglement van de Pro League zegt dat ploegen hun velden steeds speelklaar moeten houden. Dat mag met veldverwarming, maar ook een zeil is voldoende. De scheidsrechters beoordelen nu of de betrokken clubs wel voldoende hun best hebben gedaan om het veld te onderhouden. Zo niet dreigt er een boete van 50.000 euro.

Dinsdag zal de raad van bestuur samenkomen om te overleggen of er niet meer geïnvesteerd moet worden in het onderhoud van de velden en een eventuele veldverwarming. Ze willen de regels verstrengen om te vermijden dat het probleem opnieuw voorkomt.