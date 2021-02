Argentinië rouwt opnieuw: deze keer om wereldkampioen van 1978

In november 2020 werd heel Argentinië in diepe rouw gedompeld wegens het overlijden van Maradona. Nu verliest het Zuid-Amerikaanse land opnieuw een voormalig international die grote successen heeft beleefd. Leopoldo Luque is op 71-jarige leeftijd heengegaan.

Luque is één van de spelers die Argentinië in 1978 de wereldtitel bezorgde. Luque, gekend vanwege zijn snor en zijn lange haren, maakte op dat WK vier doelpunten. Het behalen van de wereldtitel, na een finale tegen Nederland, was ook voor hem uiteraard het hoogtepunt van zijn carrière.

In totaal scoorde de man 22 keer voor de Argentijnse nationale ploeg. Luque is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Eerder was de voormalige speler van River Plate al in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting.