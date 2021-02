Kompany kan tegen KV Kortrijk rekenen op nieuwe troef

Er waren veel vragen over de afwezigheid van Majeed Ashimeur de laatste drie wedstrijden. De Ghanese middenvelder was er zelfs in de bekermatch tegen Union niet bij. Maar daar komt verandering in.

Ashimeru heeft maandag zijn laatste test met glans doorstaan in het oefenduel tegen OH Leuven. De middenvelder kampte met de naweeën van zijn coronabesmetting, maar is nu klaar om in de wedstrijdselectie opgenomen te worden. Vincent Kompany is dan ook van plan om hem tegen Kortrijk in de kern te zetten. Ashimeru laat op training een bijzonder goeie indruk na en zou een extra dosis creativiteit en scorend vermogen kunnen toevoegen. Geen overbodige luxe voor paars-wit, dat nog steeds moeite heeft om de netten te vinden.